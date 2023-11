Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Digi24, dupa ce trei pacienți ai Spitalului de Psihiatrie din Murgeni au murit și alți 29 au fost duși la spital cu toxiinfecție alimentara, ca "DSP va verifica respectarea condițiilor igienico-sanitare ale spitalului, inclusiv cele de alimentație,…

- La propunerea presedintelui Iulian Dumitrescu, Consiliul Județean Prahova a stabilit, in ședința din 16.11.2023, sa solicite Ministerului Transporturilor transferul Spitalul General Cai Ferate Ploiești in subordinea CJ. Decizia vine in conditiile in care Ministerul Transporturilor a anuntat ca vrea…

- Executivul a aprobat, joi, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in valoare de 50 milioane lei care vor intra in bugetul Metrorex, pentru…

- Actul normativ prevede suplimentarea creditelor de angajament si bugetare alocate Metrorex pe anul 2023, cu suma de 50 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si redistribuite…

- Surse din randul suporterilor echipei din Ghencea au dezvaluit ca CSA Steaua a depus un memoriu la Comisia de Disciplina și Etica a FRF impotriva lui Alexandru Chipciu (34 de ani). Capitanul celor de la Universitatea Cluj este acuzat de declarații calomnioase și defaimatoare la adresa clubului militar…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca exista societati in cadrul institutiei pe care o conduce care vor fi reorganizate, iar unele dintre ele chiar vor disparea, potrivit news.ro.„Se lucreaza la aceste lucruri. Am 140 de posturi vacante, care sunt bugetate. Dupa care avem companii care…

- Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane va declansa, pe 15 septembrie 2023, o greva de avertisment, care vrea sa atraga atentia asupra „unor teme care nu mai pot fi tinute in mape, pe holurile Ministerului Transporturilor sau ale Guvernului”.