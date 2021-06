Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul nu este un document obligatoriu, insa cu ajutorul lui persoanele care s au vaccinat anti COVID 19, s au recuperat dupa aceasta afectiune sau detin un rezultat negativ la testarea COVID 19 pot dovedi situatia lor epidemiologica.Portalul web de pe care cetatenii romani sau straini isi pot…

- Moldovenii cu cetațenie romana, care s-au vaccinat peste Prut, pot descarca certificatul verde COVID-19, de la 1 iulie, de pe platforma pusa la punct de STS, disponibila la adresa: certificat-covid.gov.ro.

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat duminica seara, adresa site-ului de unde, de la 1 iulie, va putea fi descarcat certificatul verde COVID, necesar cu precadere pentru inlesnirea calatoriilor in s

- „Certificatul verde de vaccinare va fi lansat pe 1 iulie la nivel european, iar Romania este in grafic in acest moment cu procedurile pentru ca certificatul sa fie disponibil incepand cu aceasta data”, a anunțat, joi, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului…

- Certificatul digital al UE privind COVID a atins marti o noua etapa importanta odata cu lansarea sistemului tehnic la nivelul UE, care permite verificarea certificatelor in conditii de siguranta si cu respectarea vietii private, arata un comunicat de presa al Comisiei Europene. Certificatul UE a fost…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a vorbit despre testarea gratuita de tip PCR pentru COVID-19, necesara pentru certificatul digital al celor care nu s-au vaccinat sau care nu au trecut prin boala. „In discuțiile și dezbaterile din PE, in ceea ce privește regulamentul privind certificatul verde digital,…

- Certificatul verde a fost votat, azi, in Parlamentul European! Adica au fost acceptate amendamentele la Regulamentul referitor la certificatul de vaccinare, votul pe ansamblul documentului fiind programat miercuri seara. Votul din Parlamentul European precede dezbaterile cu statele membre pentru implementarea…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, ca in Romania nu se va aplica certificatul verde, romanii urmand sa mearga fara acest document in vacanța, in interiorul țarii. „Am ajuns intr-o zona de platou, chiar la o scadere a ratei de pozitivare”, a spus premierul, luni. El a avansat data de 1 iunie ca…