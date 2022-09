Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat miercuri ca va opri toate livrarile de gaz, petrol si carbune in cazul unei plafonari a preturilor, propusa de Comisia Europeana. Putin insista ca nu vrea sa foloseasca energia ca „arma” impotriva Europei.

- Cel mai probabil, Europa nu va putea sa renunțe la gazul rusesc nici pana in anul 2027, susține ministrul rus al Energiei, Nikolai Shulginov. De asemenea, Vladimir Putin spune ca producție Gazprom nu este in scadere, ci in creștere.

- Președintele rus Vladimir Putin a condamnat Europa pentru calea pe care a ales-o in soluționarea problemelor globale de mediu și a numit viitorul refuz al Europei de la gazele rusești o greșeala ecologica. In timpul comunicarii cu participanții la forumul de mediu care a avut loc in Kamchatka, el s-a…

- Ministrul belgian al energiei a avertizat ca țarile UE se vor confrunta cu cinci pana la 10 ierni ingrozitoare daca nu se face nimic pentru a reduce prețul gazelor naturale. Declarația vine intr-o perioada in care tot mai multe state cer introducerea unui plafon la nivelul UE pentru prețul gazului și…

- Prețurile energiei electrice ating niveluri record in Europa. Gazul natural a urcat marți la un varf de 294 EUR/MWh pe bursa din Austria.„Energia eoliana offshore ar putea fi unul din raspunsurile pe termen lung la numeroase provocari climatice și economice”, constata Claudiu Cazacu, de la XTB. Claudiu…

- Caspica, salvarea Europei de gazul rusesc. De la debutul invaziei ruse in Ucraina, tarile europene au cautat surse alternative de energie pentru a-si reduce dependenta de livrarile rusesti. Caspica, salvarea Europei de gazul rusesc Pana acum, aceste eforturi nu au avut succes, deoarece, pe termen scurt,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca in perioada imediat urmatoare preturile la gaz vor ramane unele ridicate, dar ca, pe termen mediu si lung si pe masura ce dependenta Europei de gazul provenit din Federatia Rusa va scadea, tarifele vor reveni "la normal". Fii la curent…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca in perioada imediat urmatoare preturile la gaz vor ramane unele ridicate, dar ca, pe termen mediu si lung si pe masura ce dependenta Europei de gazul provenit din Federatia Rusa va scadea, tarifele vor reveni "la normal".