Cum se poate călători de la 1 iunie. Condiții drastice Dupa mai bine de doua luni de pauza din cauza restricțiilor impuse de autoritați pentru prevenirea și limitarea raspandirii de coronavirus, transportatorii sunt bucuroși ca iși vor relua activitatea. Așadar, incepand cu data de 1 iunie, vor putea pleca peste hotare primele autocare. Deocamdata, in prima faza vor avea acces in autocare numai persoanele care […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Peles din Sinaia, unul dintre cele mai vizitate din tara, este pregatit sa primeasca din nou turisti incepand cu data de 2 iunie. Administratorii muzeului sunt nevoiti sa impuna masuri drastice pentru vizitatori, dat fiind pericolul infectarii cu coronavirus.

- Romanii vor sa plece la munca in Spania, Franta, Germania si Italia, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, precizand ca exista deja cereri in acest sens, dar firmele de autocare trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a putea efectua transporturile.

- „Puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea, fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet. Asadar nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va…

- Triaj pentru romanii care revin la munca, dupa 15 mai. Care sunt primele masuri de relaxare In asteptarea vremurilor cand vom iesi din starea de urgenta, autoritatile se gandesc la un triaj national pentru cei care se vor intoarce la munca. Acestora le va fi măsurată temperatura, în…

- Romania va propune, saptamana viitoare, la Consiliul extraordinar al ministrilor Transporturilor din Uniunea Europeana (UE), elaborarea unui set de recomandari in ceea ce priveste modul de desfasurare a transporturilor dupa ridicarea starii de urgenta, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor,…

- CFR Calatori a suplimentat numarul de vagoane, in aceasta perioada, iar pentru asigurarea distantei sociale, in trenuri, se aplica regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit si cusete, a declarat astazi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la Digi24. “Cetatenii care sunt…

- Nepoata batranului care a decedat la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov aduce acuzații grave la adresa instituției. Aceasta spune ca acesta a fost infectat in unitatea sanitara dupa ce a fost internat aici. Persoana decedata a fost internata pentru o intervenție la un deget necrozat. A sfarșit…

- Discutiile pe grupurile de Facebook dedicate profesorilor sunt cat se poate de aprinse pe tema salariului. Sunt o serie de intrebari care se repeta in mod deosebit: "- Se vor plati sporurile pentru aceasta perioada? - Norma de hrana se va acorda in mod normal? - Orele suplimentare…