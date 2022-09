Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- SUA și aliații vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu „consecinte catastrofale”, a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters. Afirmatiile…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Statele Unite, afirma, vineri seara, ca noua retorica a presedintelui rus Vladimir Putin trebuie combatuta cu toata puterea. Sursa articolului: Iohannis: Scenariul pe care ni-l dorim este retragerea Rusiei din Ucraina. Romania nu are de gand sa intre in…

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Decizia Moscovei de a mobiliza noi voluntari nu a impresionat prea mult Kievul. Continua reactiile internationale care condamna discursul amenintator al lui Vladimir Putin. Șefa Comisiei Europene cere noi sancțiuni impotriva R

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lui Vladimir Putin de a recurge la arma nucleara in Razboiul rus din Ucraina, anunta miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care ameninta cu ”consecinte grave” in cazul in care presedintele rus trece la fapte, rrelateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Germanii sub 30 de ani nu susțin ruperea contactelor dintre cancelarul Olaf Scholz și președintele rus Vladimir Putin.Multor tineri germani le pare rau pentru liderul rus Vladimir Putin și cred ca NATO l-a provocat pana cand a trebuit sa atace Ucraina, arata datele datele unui studiu realizat de Universitatea…

- Istoricul Armand Gosu, expert in spațiul ex-sovietic, a declarat, intr-o interviu transmis duminica de Prima TV, ca sfarsitul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, ar putea veni intr-un an, un an si jumatate cel mult, apreciind ca scoaterea acestuia din scena va fi o combinatie intre serviciile…