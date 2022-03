Cum se plantează și cum se cultivă capșunile în ghiveci Cum se planteaza și cum se cultiva capșunile in ghiveci. Daca ești un iubitor de capșuni insa nu dispui de o curte, trebuie sa știi ca poți cultiva capșuni chiar și ghiveci. In primul rand, alege cu atenție vasul in care vrei sa plantezi capșunile. Recomandat este un vas cu un diametru de 20-30 de centimetri, adanc. Radacinile capșunilor sunt superficiale, ele dezvoltandu-se la suprafața solului. Cum se planteaza și cum se cultiva capșunile in ghiveci De asemenea, culoarea vasului nu ar trebui sa fie inchisa pentru a evita o caldura prea mare la nivelul radacinilor. In ceea ce privește pamantul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

