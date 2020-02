Stiri pe aceeasi tema

- Tusea poate avea mai multe cauze. Fie apare ca un simptom al unei raceli, fie al unei bronsite, laringite, traheite ori al unei alergii. Tusea poate fi productiva (cu expectoratie) sau seaca (fara). Daca acest simptom persista, vizita la medic e obligatorie, deoarece poate fi manifestarea unei…

- Se intampla in Romania, mai exact la Institutul de Cercetare Oncogen, acolo unde cercetatorii au fabricat leacul pentru virusul aparut in China, care face zi de zi noi victime și care se extinde rapid. „Noi am inceput sa studiem un alt mod de abordare a vaccinurilor, de la ultima epidemie de Ebola,…

- Se intampla in Romania, mai exact la Institutul de Cercetare Oncogen, acolo unde cercetatorii au fabricat leacul pentru virusul aparut in China, care face zi de zi noi victime și care se extinde rapid.„Noi am inceput sa studiem un alt mod de abordare a vaccinurilor, de la ultima epidemie de…

- Cancerul ar putea fi vindecat și fara tratament, susține o echipa de cercetatori, iar leacul care ar putea sta la baza invingerii teribilei maladii este unul neașteptat. Cele mai noi studii arata ca diversele tipuri de cancer ar putea fi eradicate, cu ajutorul unei soluții depistate de curand și care…

- O descoperire care poate revoluționa medicina: lipsa gravitației ucide celulele canceroase. In experimentele facute pe Pamant, 80 pana la 90% dintre tumorile maligne au murit, dupa o singura zi, in condiții de microgravitație. Și asta s-a intamplat in lipsa oricarui alt tratament - sunt rezultate…

- Tablouri din colectia Bibliotecii Academiei Romane, realizate de Mira Simian Baciu vor fi expuse , la Muzeul Memorial Casa „Ștefan Baciu”, intr-o expoziție cu titlul „Culorile vietii”. Muzeul „Casa Muresenilor” Brasov va invita miercuri, 27 noiembrie 2019, ora 17.00, la Muzeul Memorial Casa „Ștefan…

- Romsilva acuza Parohia Gavana III din Pitesti ca a ocupat abuziv un teren forestier de 3.000 de metri patrati pentru a face loc unor noi locuri de veci. Cimitirul extins este plin de candele aprinse, iar riscul unui dezastru e cu atat mai mare cu cat, la cateva sute de metri, se afla Batalionul 49 CBRN…

- Daniel Podolean a primit la Iasi doua colete din Kenya in care se aflau 25 kg de frunze khat. Supranumita si „marijuana africana", drogul contine cathine, substante periculoase cu efect puternic asupra organismului uman. Pentru a putea primi coletul in Iasi, Podoleanu a declarat ca drogurile ar fi frunze…