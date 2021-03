Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat luni, 8 martie, al treilea set de teste de pregatire (modele de subiecte) pentru examenul de Evaluare Naționala 2021. Baremele vor fi publicate vineri, 12 martie. Simularea probelor pentru Evaluare Naționala 2021 se va desfașura in perioada 29-31 martie. Probele propriu-zise…

- Examenul de Evaluare Naționala 2021 pentru elevii claselor a VIII-a se va desfașura la sfarșitul lunii iunie, iar probele care se vor susține au fost stabilite de catre Ministerul Educației și Cercetarii.

- Ministerul Educației anunța regulile dupa care se organizeaza orele remediale. Elevii nu pot avea mai mult de 5 absențe pe luna de la aceste cursuri. In schimb, ei pot face aceste ore in alte școli decat cele in care invața. Profesorii care vor ține orele de recuperare a materiei vor putea face grupe…

- Ai 4 zile la dispoziție sa rezolvi noile teste de antrenament pentru Evaluarea Naționala și Bac. Acestea au fost publicate luni de Ministerul Educației și respecta noile programe școlare. Baremele pentru teste vor fi publicate vineri. Este al doilea set de teste model. Primele au fost criticate de asociațiile…

- Ministerul Educatiei și cel al Sanatații au finalizat, joi seara, ordinul comun care include regulile pentru redeschiderea scolilor. Masca de protectie este obligatorie pentru intreg personalul unitatii de invatamant si va fi purtata in salile de clasa, in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta…

- Ministerul Educație tocmai a prezentat o prima varianta a regulilor de urmat la redeschiderea școlilor. Forma finala va fi stabilita impreuna cu Ministerul Sanatații. In documentul conceput de cei de la Educație se spune ca intre elevi ar trebuie sa se asigure o distanța de 1 metru. Acolo unde acest…

- Dupa mai multe descuții cu elevi, sindicate, asociații de parinți la Ministerul Educației s-a decis ca Evaluarea Naționala și Bacalaureatul vor fi susținute cu prezența fizica și se va merge pe calendarul deja stabilit. Cel mai probabil vor fi in martie – aprilie, potrivit edupedu.ro. Anul trecut, simularile…

- Simularile examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021 vor avea lor anul acesta, dupa ce anul trecut au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Consiliul Elevilor a declarat ca propunerea acceptata de Minister a fost ca simularile sa aiba loc in perioada martie-aprilie, pentru clasele…