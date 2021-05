Cum se organizează serbările de sfârșit de an. În ce condiții vor putea participa și părinții Festivitațile de sfarșit de an școlar vor putea fi desfașurate atat in aer liber, cat și in spațiu deschis, dar cu un numar de persoane limitat și cu anumite condiții care trebuie respectate, potrivit noilor masuri de relaxare valabile de la 1 iunie. Astfel, la serbarile școlare vor putea participa fara restricții elevii și cadrele […] The post Cum se organizeaza serbarile de sfarșit de an. In ce condiții vor putea participa și parinții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile reguli de participare, potrivit carora parinții pot participa in cadrul festivitaților și serbarilor școlare la final de an, vor aduce nemulțumiri in randul multor romani. Din pacate, spre deosebire de alți ani, mulți parinți nu vor putea fi alaturi de copii intr-unul dintre cele mai importante…

- Parinții vor putea participa la festivitațile de sfarșit de an școlar ale copiilor, alaturi de elevi și cadre didactice, daca sunt vaccinați impotriva COVID-19, daca au test negativ sau daca au trecut prin boala. Ceremoniile trebuie organizate in aer liber. Prevederea se regasește in hotararea de joi…

- La festivitațile școlare pot veni parinții, insa cu condiția ca aceștia sa fie vaccinați, testați sau sa aiba imunitate. Totodata, banchetele pot fi organizate cu 70 de persoane in exterior și 50 in interior.Parinții pot participa la festivitați școlare daca sunt vaccinațiIn hotararea cu masurile de…

- Parinții elevilor pot participa la festivitațile de sfarșit de an școlar, in spații deschise, doar daca sunt vaccinați anti-COVID, au test negativ sau au dovada ca au trecut prin boala Parinții copiilor pot participa la festivitațile de sfarșit de an școlar daca sunt vaccinați anti-COVID, au test negativ…

- Parinții vor putea participa, alaturi de copii și cadre didactice, la serbarile de sfarșit de an școlar ale copiilor, daca sunt vaccinați impotriva COVID-19, daca au test negativ sau daca au trecut prin boala. Ceremoniile trebuie organizate in aer liber, prevede reglementarea inclusa in lista masurilor…

- Festivitațile solemne ”Ultimul sunet” se vor desfașura in gimnaziile și liceele din țara luni, 31 mai. In școlile din Chișinau, la careurile festive vor participa doar clasele care absolvesc ciclurile de invațamant.

- Vesti bune: se mai relaxeaza restrictiile in Romania! ​Guvernul a prelungit starea de alerta, dar a permis totusi organizarea de evenimente-test. Este vorba de evenimente sportive sau culturale/artistice cu depașirea capacitații de 50%. Insa accesul va fi permis persoanelor care sunt vaccinate, au un…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…