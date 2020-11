Cum se organizează Roxana Blagu de când a devenit din nou mămică? Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii iulie. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 4 luni și jumatate. Intrata virtual in direct in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, Roxana a vorbit despre cum se organizeaza de cand s-a nascut Sasha. Cum se organizeaza Roxana Blagu de cand a devenit din nou mamica? „Mai fac un mic dejun, ordine prin casa, dar cu el dupa mine. Ori in caruț, ori il pun in diferite salteluțe, leagane. Am tot felul de accesorii care sa-mi ușureze munca prin casa”, a dezvaluit. „Sincera sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

