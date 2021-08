Cum se opune „fizica” visului de a avea avioane hipersonice

Stiri pe aceeasi tema

- Școala va incepe in septembrie „cu prezenta fizica. Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, la un post TV, ministrul Educației.„Școala este o activitate esentiala si deja s-a pierdut mult prea mult”, a explicat Sorin Cimpeanu.„Ceea ce stim in acest moment este ca scoala va incepe cu…

- Școala va incepe in septembrie „cu prezenta fizica. Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, la un post TV, ministrul Educației.„Școala este o activitate esentiala si deja s-a pierdut prea mult”, a explicat Sorin Cimpeanu.„Ceea ce stim in acest moment este ca scoala va incepe cu prezenta…

- Noul an școlar, 2021-2022 va incepe pe 13 septembrie și se va incheia pe 11 iunie 2022, avand un total de 34 de saptamani. Primul semestru va avea doar 14 saptamana, urmand a se incheia pe 22 decembrie, vacanța de iarna jucand și rolul de vacanța intersemestriala, in timp ce semestrul doi va avea 20…

- Toshihide Maskawa, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 2008 si cunoscut pentru teoria sa asupra particulelor elementare, a incetat din viata la domiciliul sau din Kyoto, la varsta de 81 de ani, ca urmare a unei forme agresive de cancer bucal, a anuntat joi o universitate japoneza, informeaza…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) iși propune ca in anul universitar urmator, 2021 – 2022, sa reia in totalitate activitațile cu studentii ”live”, in spațiile universitare, la toate nivelele de studii, pentru activitatile didactice teoretice si practice, ca și pentru evenimentele alternative…

- Mai multe țari membre ale UE cer interzicerea permanenta a creșterii animalelor pentru blana. Sunt și cateva state care se opun, inclusiv Romania, anunța spotmedia.ro. Austria și Olanda conduc o coaliție de țari din UE care solicita Comisiei Europene sa legifereze in acest sens și sa interzica…

- BACALAUREAT 2021: SUBIECTE și BAREME la la proba la alegere, publicate de Ministerul Educației Examenul de Bacalaureat 2021 a continuat miercuri cu proba la alegere a profilului. Subiectele și baremele Geografie, Filosofie, Logica, Economie, Psihologie, Sociologie, Fizica, Chimie, Biologie și Informatica…

- In 2020, totalul de informații create și consumate in toata lumea a fost de 59 de zettabytes, echivalentul a 59 de trilioane de gigabytes, iar cifra s-ar putea tripla pana in 2025. Trimitem atat de multe e-mailuri, tweet-uri și mesaje pe rețelele de socializare, incat in 150 de ani numarul de biți va…