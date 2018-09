Stiri pe aceeasi tema

- Cuburile de gheata sunt o solutie rapida si ieftina pentru a pastra prospetimea tenului. Poti folosi doar apa, dar si ceai verde, suc de castravete sau zeama de lamaie. Dupa cateva zile, vei avea un ten catifelat.

- Apa micelara este unul dintre cele mai noi produse pentru curatarea fetei. Aceasta poate fi cumparata atat din magazine, insa poti sa o prepari si acasa, cu ajutorul unor ingrediente naturale simple, care sa te ajte sa obtii o lotiune de curatare, hidratare si toniefiere eficienta a pielii

- Papadia, una dintre cele mai comune buruieni care cresc in Romania, are multiple principii active, de care am putea beneficia nu doar folosind-o in clasicele ceaiuri, depasite, uneori, in putere terapeutica de administrarea sa in forma cruda. Sucul din aceasta planta are, spre exemplu, un efect diuretic…

- Probabil cel mai folosit produs pentru infrumusetare si pentru ingrijire este crema de fata. Multe doamne cheltuiesc averi ca sa-si mentina tineretea, sa incetineasca procesul de imbatranire a pielii si sa pastreze un nivel optim al hidratarii tenului. In timp ce unele persoane apeleaza la chirurgia…

- Echinaceea are proprietati dezinfectante si astringente, ceea ce o recomanda pentru uz intern si extern. In combinatie cu ardeiul iute si cu alte plante, putem obtine o solutie dezinfectata pe care o putem folosi in diverse afectiuni ale pielii, precum si pentru calmarea durerilor musculare.

- Produsele care contin castan salbatic sunt utile in tratamentul hemoroizilor, in varice si flebite, la recomandarea medicului. Acasa putem prepara un decoct din coaja fructelor sau a ramurilor tinere, util sub forma de comprese.

- Andreea Popescu a fost externata din spital. Fosta dansatoare a Deliei și-a dus baiețelul acasa și a marturisit ca este extrem de emoționata. Vedeta regreta cu nu a putut naște natural. “Foarte emotionata. A fost usor, l-am tinut cu mine in camera. Din pacate nu am reusit sa nasc natural… Nu credeam…

- Camelia Potec, probleme cu sarcina. Sportiva a vorbit in direct la ” Star Matinal” despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. Insarcinata in șase luni, Camelia așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. “Nu sunt foarte bine pentru ca am suferit o mica accidentare, mi-am rupt un degețel…