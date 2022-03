Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat, miercuri, ca certificatul verde si testarea nu mai sunt obligatorii la intrarea in tara, si lipsa lor nu va duce la intrarea in carantina, insa formularul de localizare a pasagerului (PLF) va trebui completat in continuare, pana cand va fi…

- Dan Negru a acordat un interviu pentru revista VIVA! in care a povestit pe larg despre noua lui emisiune de la Kanal D. Mai bine de 20 de ani a lucrat la Antena 1, dar acum o ia de la zero, la un alt post de televiziune. E mandru de show-ul pe care il va avea pe micul ecran. Multe s-au scris de cand…

- Dan Negru a plecat de la Antena 1 și a semnat contractul cu Kanal D. Fanii prezentatorului TV s-au intrebat ce emisiune va prezenta acesta, iar acum a fost facut anunțul oficial. Dan Negru va avea la Kanal D un quiz show și s-a dat startul la inscrieri. Kanal D a dat startul castingului pentru cel mai…

- Piata de asigurari a crescut, in 2021, cu aproximativ 24%, pana la 14,3 miliarde lei, ceea ce reprezinta cea mai mare creștere inregistrata in ultimii ani, a anuntat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, cu observația ca datele nu sunt auditate. Primele brute…

- Catalin Maruța a fost nevoit sa se mute de acasa și sa intre in izolare. Cunoscutul prezentator de televiziune a intrat in cotact cu o persoana care a ieșit pozitiv la testul PCR, motiv pentru care s-a izolat in studioul sau, protejandu-și familia, care a mai trecut printr-o astfel de experiența neplacuta.…

- Virgil Popescu a declarat la TVR 1, miercuri seara, ca a observat o fluctuatie a pretului la carburanti, dupa ce a fost intrebat daca statul poate interveni in cazul preturilor crescute la carburanti. ”Urmarim preturile pe toata piata de energie, pana la urma si carburantii sunt pe piata de energie.…

- Dan Negru aduce acuzații grave la adresa autoritaților din Romania. Prezentatorul TV susține ca Poliția nu iși face datoria, ba chiar mai mult accidenteaza copii și protejeaza interlopi. Acesta considera ca situația actuala a fost influențata, intr-o oarecare masura, de modelele de polițiști afișate…

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…