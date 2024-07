Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au facut publice astazi stenogramele unei anchete care dezvaluie modul in care Mihai Sebe, șeful ANAF Giurgiu, negocia mita pentru a favoriza doua firme cu probleme fiscale. Potrivit sursei Adevarul, Sebe cerea sume considerabile pentru a-i scapa pe administratorii firmelor de amenzi și controale fiscale. 30.000 de euro pentru a […] The post Cum se negocia șpaga pentru seful ANAF: Aia vor 10.000 de euro, vezi și tu cat poți sa mai scoți appeared first on Puterea.ro .