- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, la Summitul International "Solutii smart pentru traficul in Bucuresti", ca problema traficului din Capitala nu va putea fi solutionata complet niciodata, precizand ca in Bucuresti sunt o mie de masini la mia de locuitori.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca ALDE va aduce la mitingul organizat de PSD sambata seara aproximativ 20.000 de oameni, afirmand ca judetele aflate la cel mult 250 de kilometri distanta fata de Bucuresti vor avea o norma mai mare de oameni, in timp ce judetele…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus, miercuri, cu privire la ingrijorarile exprimate de ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, cu privire la modificarile codurilor penale, ca ”nu inițiativele trebuie sa fie cele care ne preocupa”, ca ”se speculeaza prea mult pe diverse inițiative…

- Aproape șapte milioane de oameni mor din cauza aerului poluat in fiecare an. Cele mai multe decese cauzate de poluare au loc in Asia și Africa, așa cum reiese din raportul Organizației Mondiale a Sanatații, dat publiciații miercuri. Nivelul poluarii din aer a atins cote alarmante in mai multe zone ale…

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, vineri, la Arad, ca saluta decizia SRI de a desecretiza protocoalele de colaborare cu Parchetul General. "Stiam de ieri ca astazi urmeaza sa se faca desecretizarea simultana de catre SRI si de catre Parchetul General a protocoalelor,…

- „In contextul demersului amplu pe care l-am initiat privind strategia de mediu a Municipiului Sebeș și achizitia unui autolaborator, in urma consultarii comunitații din Sebeș prin referendum, va ofer clarificari privind entitațile care au responsabilitați și pot lua masuri cu privire la autolaboratoarele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…