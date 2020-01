Stiri pe aceeasi tema

- La Pilonul II de pensii contribuie aproape 7,5 milioane de romani. Primii 100 de romani cu cele mai mari contributii au adunat impreuna aproape 42 de milioane de lei in ultimii 11 ani. Acest lucru inseamna in medie, 417.000 de lei, potrivit unui raspuns al Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Cați bani au strans romanii in conturile de pensii. Un tanar de 28 de ani, printre cei mai bogați Primii 100 de romani cu cele mai mari contributii la Pilonul II de pensii au adunat impreuna aproape 42 de milioane de lei in ultimii 11 ani. Asta inseamna 400.000 de lei, in medie, iar cel mai tanar dintre…

- Un barbat a fost acuzat de deteriorarea unui tablou de Picasso, expus la Tate Modern, informeaza marti Press Association si BBC, potrivit AGERPRES.Potrivit BBC, pictura "Bust de femeie", in valoare de 20 de milioane de dolari, ar fi fost rupta intr-un incident petrecut sambata. Politia…

- Echipa de fotbal FC Barcelona si-a mentinut si in 2019 pozitia de lider in clasamentul echipelor profesioniste cu cele mai mari salarii din lume, Top 10 fiind dominat de francizele din liga nord-americana de baschet (NBA), care ocupa locurile 4-10, conform unui studiu facut public de Sporting Intelligence.…

- Geologii niponi au descoperit un vulcan tanar, sub ape, in apropiere de insula nipona Minamitorishima, transmite luni Live Science, potrivit Agerpres. Acest vulcan a erupt pentru ultima oara in urma cu aproximativ 3 milioane de ani si este practic un "nou-nascut" in comparatie cu vulcanii din jurul…

- Accident grav, aseara, in Piatra-Neamt. Un tanar de 18 ani nu a respectat culoarea rosie a semaforului si a apasat pedala de acceleratie pe un bulevard foarte aglomerat din oras. A pierdut insa controlul volanului, a facut praf trei masini dintr-o lovitura si a bagat sase oameni in spital. Acum, are…

- Madalina Vasile, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, dintr-o clinica din București, alaturi de medicul nutriționist Ruxandra Pleșa, ne explica ce trebuie sa mancam intre mese ca sa nu ne ingrașam.