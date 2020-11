Fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani) este casatorit cu Ioana Simion, alaturi de care iși dorește sa devina din nou tata. Recent, Ioana a dezvaluit cum se menține in forma. Cum se menține soția lui Ilie Nastase in forma? „Sunt foarte sincera cu voi. Ce fac sa arat bine? Fac foamea. Da, pentru ca dupa o varsta se cam depune tot. La 22 de ani, dupa ce am nascut, intr-o luna, de la 75 de kg am ajuns la 59. De atunci am incercat sa ma mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operata de urgența. Fac foamea in continuare, deși am antecedente. Daca va spun ce mananc intr-o…