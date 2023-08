Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm cat este de greu sa ne schimbam obiceiurile alimentare. Daca am fost invațați sa mancam intr-un anume fel este foarte dificil sa ne schimbam. Romanii sunt invațați sa manance destul de gras, cu multa paine și destul de mult. Iar acest lucru se vede in greutatea noastra. Cum și-a schimbat…

- Loredana Groza are 53 de ani și se afla intr-o stare foarte buna, asta pentru ca in urma cu ceva timp, artista a luat o decizie radicala. Vedeta a renunțat la un aliment și face sport de cateva ori pe saptamana.La cei 53 de ani, artista a vorbit despre cum reușește sa se mențina in forma. Aceasta și-a…

- Dupa o pauza de mai bine de 10 ani, Loredana Groza a acceptat provocarea de a-și insuși un personaj in comedia romantica ”Lasa-ma, imi place! Camera 609”, produsa de Ruxandra Ion, serial care incepe in aceasta seara la Antena 1. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a vorbit…

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști, iar de ceva timp, aceasta are propria emisiune la Pro TV. De-a lungul timpului, ea a venit cu sfaturi importante pentru cei care vor sa slabeasca. Ba mai mult, aceasta a marturisit care este metoda prin care ea se menține in forma.…

- In decembrie 2022, Andreea Antonescu a nascut al doilea copil și spune ca a reușit sa scape de burtica la doar doua saptamani de la operația de cezariana. In prezent, solista de la Andre are 44 de kilograme și este mandra de formele ei, chiar daca unii dintre fani ii reproșeaza ca este mult prea slaba.…

- Adriana Antoni, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit recent ce face pentru a-și menține silueta. Artista de muzica populara recunoscut ca uneori iese la alergt cu prietena ei buna, Irina Loghin și și-a schimbat total stilul alimentar.Adriana Antoni nu uita niciodata sa aiba grija de sanatatea sa, chiar…

- Carlos Alcaraz, campion la Wimbledon, dupa o finala de 5 seturi uluitoare cu Novak Djokovic. iderul mondial Carlos Alcaraz (20 de ani) l-a invins pe sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) in finala Wimbledon 2023, scor 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. A fost un meci electrizant pe care spaniolul și l-a…