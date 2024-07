Iulia Parlea este una dintre cele mai sexy aparitii de pe micul ecran. Știrista de la Pro Tv are 38 de ani și un fizic de invidiat. Nu face sport, insa are o regula pe care o aplica in zilele de miercuri și vineri ale saptamanii.„Sincer, ma ajuta foarte mult gena, plus ca de vreo 8 ani țin post miercurea și vinerea. Nu e post negru, pur și simplu nu mananc tot ce provine de la animal. Mie de fel nu prea imi place carnea, dar numai miercurea și vinerea țin post, ca in rest mai mananc branza, oua.Nu sunt vegetariana, mananc pește, dar carnea nu mi-a placut de cand ma știu. Adica nu pot sa zic ca…