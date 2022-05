Cum se menține în formă Inna la 35 de ani fără diete Cum se menține in forma Inna la 35 de ani fara diete Inna este in atenția publicului deja de 14 ani. In 2008, artista devenea cunoscuta prin hitul sau, “Hot”, o piesa de club produsa de Play&Win. Prin colaborarea cu aceștia, solista a avut parte de piese de succes cu care s-a facut remarcata in intreaga lume. Anii au trecut, iar Inna s-a menținut in topuri. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de INNA (@inna) Ajunsa la 35 de ani, Inna ramane una dintre cele mai iubite și mai sexy artiste. Fie ca pozeaza pe rețelele de socializare sau pentru reviste importante, participa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

