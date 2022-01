Cum se manifestă infecția cu OMICRON la vaccinații COVID-19 - TOP simptome diferite față de nevaccinați Principala concluzie la care s-a ajuns este ca Omicron produce simptome care seamana mult mai mult cu o raceala obișnuita, in special la persoanele care au fost vaccinate, și mai puține simptome sistemice generale, cum ar fi greața, dureri musculare, diaree și erupții cutanate. Multe din aceste simptome sunt comune pentru multe infecții virale, iar pierderea mai distincta a mirosului sau gustului este mai puțin frecventa la Omicron.Principalele simptome observate in cazul vaccinaților infectați cu varianta Omicron au fost identificate cu ajutorul studiului aplicatiei ZOE COVID, create de epidemiologul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

