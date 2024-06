Cum se mânărește în SUMAL lemnul tăiat ilegal! Administratorul unei firme și un șofer, condamnați pentru fals informatic Administratorul unei firme de taierea și rindeluirea lemnului, cu sediul in localitatea Șanț, un tanar de 27 de ani, a fost condamnat de Judecatoria Bistrița la un an de inchisoare cu amanare și un termen de supraveghere de 2 ani, pentru fals informatic, dupa ce a introdus date false in SUMAL 2.0 și a emis un aviz, evident fals, pentru un transport de cațiva metri cubi de cherestea. In plus, firma acestuia – persoana juridica inculpata in dosar – trebuie sa plateasca o amenda penala in valoare de 12.000 lei. Aceeași pedeapsa de un an de inchisoare cu amanare, a primit-o și șoferul care a efectuat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

