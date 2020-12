Cum se mânâncă la MASA de Crăciun. Streinu Cercel a explicat Craciunul nu va fi unul chiar normal. S-ar putea insa sa fie de o anormalitate dusa la paroxism. Prof. Adrian Streinu-Cercel , șeful de la Matei Balș, vine cu o recomandare șoc: `La masa de Craciun mancați pe rand sau cu masca pe nas!` “De Craciun și de Anul Nou lumea, pe buna dreptate, va avea tendința sa se adune, sa se viziteze, sa fie impreuna acasa. Și, deși toata lumea vrea sa traiasca, am ajuns sa ne comportam ca și cum am vrea sa murim. Cand știm cat se poate de clar ca daca nu ne ferim de circulația acestui virus, nu purtam masca tot timpul și ne imbolnavim, atunci 40 la suta dintre cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

