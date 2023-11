Stiri pe aceeasi tema

- Cum se va face majorarea din septembrie, iau batranii toti banii sau se vor distribui esalonat? Aflați adevarul despre gaura din buget. Sunt sau nu bani pentru cele doua majorari promise si bonusurile care se adauga la pensii?Nu ratati dezvaluirile explozive despre amanarile repetate cu recalcurarea…

- S-a aflat cați pensionari primesc pensii mai mari incepand cu 2024. Unele pensii in schimb nu ar putea fi vizate de același procent. Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a declarat ca peste trei milioane de romani vor avea pensii mai mari anul viitor, dar a explicat ca datorita…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a facut noi declarații privind situația pensionarilor din Romania. Veniturile financiare ale persoanelor retrase de pe piața muncii potrivit legii in vigoare se vor mari de doua ori in anul 2024. Aproximativ 3 milioane de varstnici vor primi mai mulți bani. Pensiile…

- Potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, pensiile romanilor vor creste de doua ori in 2024. "Este un efort important pe care Romania il face, care e o forma de respect pentru fiecare roman", spune aceasta.

- Simona Bucura Oprescu spune ca nicio pensie nu va scadea și da și exemple: un roman cu un stagiu de cotizare de 35 de ani pe salariul minim pe economie, care primește acum pensia minima de 1.125 de lei, va ajunge la o pensie de aproape 2.000 de lei.Ministrul a explicat ca legea vine și cu noutați:…

- Se dau bani in plus in luna octombrie pentru pensionari. Nu mai puțin de patru milioane de pensionari vor beneficia de acest ajutor financiar in aceasta luna. Casa de Pensii a facut anunțul mult așteptat! Bani in plus, in octombrie, pentru pensionari Casa de Pensii a facut un anunț care ii va bucura…

- Semne de intrebare ridica și inlocuirea procentului de 9,4% din PIB, cheltuieli cu pensiile. Chiar daca Guvernul a eliminat in PNRR aceasta constrangere, experții atrag atenția ca tot nu vor fi bani de pensii.CUM VOR PUTEA CREȘTE PENSIILECheltuieli 9,4% din PIB cu pensiile - cheltuieli sustenabile (2022-2070)Cheltuieli…

- Ultimele șase luni, cel puțin, au accentuat criza economico-sociala in Romania, iar noile masuri anunțte de guvern produc și mai multe ingrijorare. Una din aceste ingrijorari a enunțat-o actualul ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, de altfel o veste de ultim moment despre pensiile din Romania.…