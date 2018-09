Stiri pe aceeasi tema

- Lumea ar fi aratat cu totul diferit daca Rusia ar fi pastrat in posesie Alaska. Majoritatea americanilor considera ca Alaska a facut mereu parte din Statele Unite ale Americii, dar vastul teritoriu nu a fost nici macar un stat pana in 3 ianuarie...

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat sambata ca Statele Unite vor aloca aproape 300 de milioane de dolari pentru securitate in sud-estul Asiei, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Pompeo a dezvaluit presei intentiile SUA cu ocazia reuniunii ministrilor de externe din tarile…

- Trei cetateni ucrainieni au fost arestati in Statele Unite, fiind acuzati ca au furat datele de plata de pe mai multe carduri bancare, intr-un atacat cibernetic care a vizat peste 100 de companii americane si le-a adus un prejudiciu de zeci de milioane de dolari, relateaza mediafax.

- Organizatorii turneului de Mare Slem, US Open, ofera cele mai mari premii din istoria tenisului. Castigatorii competitiei din Statele Unite ale Americii la simplu feminin si simplu masculin vor incasa un premiu de cate 3,8 milioane de dolari, cu 100 de mii de dolari mai mult fata de

- Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii…

- Povestea lui Lucian Ciuchița, fost polițist și jurnalist, in prezent scriitor și scenarist, face valva mai ales peste Ocean, in America. Pana și Donald Trump a afl at de pațania romanului. Ciuchița a scris un scenariu de fi lm in urma cu șase ani, l-a predat, increzator, unui regizor romano-american…

- Summitul dintre presedintele SUA si liderul nord-coreean Kim Jong Un va costa Singapore in jur de 20 de milioane de dolari singaporezi (15 milioane dolari americani), a anuntat prim-ministrul Lee Hsien Loong, adaugand ca "este un cost pe care suntem dispusi sa il platim", informeaza duminica dpa.…