- Ingredient de baza in aproape toate mancarurile noastre, uleiul, o marfa din ce in ce mai scumpa anul acesta, va fi si mai scump. Seceta a afectat deja 10.000 de hectare de floarea soarelui, insa evaluarea suprafetelor calamitate nu s-a incheiat inca. Mai mult, din cauza razboiului, Ucraina, lider mondial…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a adaugat trei state in lista celor cu risc epidemiologic foarte mare din cauza COVID-19. Printre cele trei se regasește și Republica Moldova, Romania, St. Pierre și Miquelon, un arhipelag francez de langa coasta Newfoundland, Canada, a fost la…

- Climatologul Roxana Bojariu a vorbit despre fenomenele extreme din Grecia și a declarat ca, „in general, zona bazinului mediteranean este o zona critica din punct de vedere al climei și al resursei de apa”. Intrebata la B1 TV ce ar putea sa insemne aceste fenomene, climatologuil a explicat: „Acum e…

- CFR Calatori are in vedere finalizarea procedurilor pentru reincadrarea țarii noastre in zona climatica I, ceea ce presupune circulația trenurilor in condiții meteorologice de vara extrema, ceea ce va permite creșterea confortului termic pe timp de vara. „Urmare evoluției climatice din ultimii doi ani,…

- Anunțul premierului roman privind identificarea unei soluții pentru reducerea prețului benzinei la pompa cu 50 de bani pe litru este inca o noua schema de compensare menita sa atenueze impactul prețurilor la energie asupra populației. Pana acum, in Romania, guvernul a decis reducerea TVA la energie…

- Amfetaminele au fost cel mai frecvent capturate droguri stimulatoare din Europa, in 2020, potrivit Centrului European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de Droguri (EMCDDA), informeaza Zerohedge. Aceasta categorie de droguri a fost cea mai frecvent consumata in tarile nordice si in estul Europei,…

- Sambata, in Spania, oamenii au baut apa și s-au stropit la fantani, in timp ce țara se inabușea sub temperaturi neobișnuit de ridicate pentru acest anotimp, ajungand in unele locuri la aproape 40 de grade Celsius. In capitala spaniola, muncitorii au luptat impotriva caldurii cu multa apa și petrecand…