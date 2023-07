Cum se introduce ilegal în România aur din Turcia. Percheziții în Prahova pentru delapidare, contrabandă și fals Politistii prahoveni au dus la audieri, sambata, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata. Ancheta a pornit de la o captura de bijuterii nedeclarate la vama. „Din cercetari a reiesit ca, in perioada februarie-iulie 2023, persoanele banuite ar fi […] The post Cum se introduce ilegal in Romania aur din Turcia. Percheziții in Prahova pentru delapidare, contrabanda și fals appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

