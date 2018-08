Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana este cel mai controversat subiect al momentului in Romania, aceasta boala fiind una dintre cele mai agresive in zona de sud est a tarii, implicit si din judetul Constanta. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA a activat un comandament…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Geronimo...

- Comisia Europeana ne-a avertizat de pesta porcina inca din 1 martie 2017. Imediat, Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat o hotarare prin care vanatoarea de mistreți putea fi autorizata tot anul, daca se constata un focar de pesta porcina africana. La putin timp dupa hotararea adoptata de Guvern, presedintele…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA , Geronimo Raducu Branescu, citat de Agerpres.ro. Acesta a mentionat ca…

- Asociația PRO Consumatori solicita demisia presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Geronimo Raducu Branescu In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este distrugerea capitalului autohton și aducerea la sapa de lemn a țaranului…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca au fost descoperite noi focare de pesta porcina africana, virusul fiind depistat la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, judetul Ialomita.

- Specialistii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au confirmat focare de pesta porcina africana (PPA) in gospodarii din 29 dintre cele circa 140 de localitati din judetul Tulcea, a declarat luni, directorul institutiei, Mitica Tuchila.