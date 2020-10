Cum se înțelege Mihaela Rădulescu cu Dani Oțil, fostul ei iubit: Happy end pentru toți Intr-un interviu acordat pentru VIVA , Mihaela Radulescu a vorbit despre relația cu fostul ei iubit, Dani Oțil. Intrebata daca au ramas in relații bune, vedeta a raspuns scurt și la obiect. „Vezi? Și intrebarile astea sunt din categoria „convenții. Ma bucura fericirea oricui, cu atat mai mult a celor cu care mi-am imparțit bucați de viața. Nu sunt genul de muiere care crede ca „alta ca mine nu mai gasește. E un țațism, sincer. Intotdeauna se va gasi o femeie mai potrivita cu un barbat de care nu mai ești legata. Happy end pentru toți, așa-s poveștile frumoase”, a spus vedeta. Intrebata daca s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu și Dani Oțil au ramas in relații bune. Vedeta a marturisit ca se bucura pentru fericirea fostului ei iubit, care urmeaza sa ajunga in fața altarului cu Gabriela Prisacariu. "Ma bucura fericirea oricui, cu atat mai mult a celor cu care mi-am imparțit bucați de viața. Nu sunt…

- Mihaela Radulescu și Dani Oțil au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape 6 ani. Cei doi s-au desparțit, insa au ramas in relații foarte bune și chiar au ținut legatura. De ceva timp, prezentatorul tv se iubește cu Gabriela Prisacariu, pe care a și cerut-o in casatorie.Intr-un interviu acordat…

- Mihaela Radulescu a fost intotdeauna o persoana deschisa,chiar daca destul de discreta cu viața personala. Cu toate astea, nu s-a sfiitniciodata sa vorbeasca despre trecutul ei, iar recent, ea a facut dezvaluiriinteresante despre perioada adolescenței. Vedeta a vorbit despre primul iubit,fara a dezvalui…

- Este frumoasa, faimoasa și apreciata de toata lumea. Are calitați cat cuprinde, insa ce nu putem spune despre Mihaela Radulescu este ca are noroc in dragoste! Vedeta este destul de ghinionista la acest capitol și așa a fost de mica. Totuși, fosta prezentatoare TV nu a pus niciodata baieții sau barbații…

- Si a facut debutul in 1994 la postul de televiziune Tele 7abc. Dupa despartirea de Dani Otil, Mihaela Radulescu a inceput o relatie cu Felix Baumgartner, sportiv si antreprenor austriac.Mihaela Radulescu s a nascut la data de 3 august 1969, la Piatra Neamt, si este o vedeta de televiziune, realizatoare…

- Au facut și fac bani buni in Romania, insa au ales sa locuiasca in locuri faimoase din afara țarii. Nu mai e la moda sa-și cumperi o proprietate in țara, la acesta concluzie au ajuns o parte a vedetelor noastre cu dare de mana. Mai ca ni se rupe sufletul știind ca sunt nevoite sa faca ”naveta” la Monaco,…