Stiri pe aceeasi tema

- "Normal, suntem colegi de partid" - este raspunsul liderului PNL, Ludovic Orban, întrebat, sâmbata, daca premierul Florin Cîtu îl mai asculta, data fiind competitia între ei pentru sefia partidului. "Normal, suntem colegi de partid, Domnul Cîtu este…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca premierul Florin Citu il mai asculta, avand in vedere ca intre ei este o competitie interna pentru sefia partidului, spunand ca da deoarece sunt colegi de partid si iau deciziile impreuna. „Normal, suntem colegi de partid, Domnul Citu este premierul sustinut…

- Comisia Europeana nu a respins Planul Național de Redresare și Reziliența, ci a transmis o serie de solicitari de modificare, a explicat Ludovic Orban, președintele PNL, care s-a aratat „convins” ca premierul Florin Cițu va mobiliza toți actorii guvernamentali pentru a corecta PNRR in conformitate cu…

- Guvernul ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru a opri majorarea alocațiilor copiilor in acest an, a anunțat joi primul – ministru Florin Cițu. Premierul a anunțat ca, daca legea nu va fi modificata in Parlament, Guvernul va aproba o ordonanța de urgența pentru a amana creșterea alocațiilor.…

- La inceputul acestei saptamani, premierul Florin Cițu a facut o numire surprinzatoare in echipa sa de la Palatul Victoria prin care demonstreaza ca iși pregatește serios terenul pentru obținerea voturilor la Congresul PNL din toamna. Prin decizia nr. 343 din 31 mai 2021, premierul Florin Cițu l-a numit…

- „Apar foarte multe informații in media care nu sunt conforme cu realitatea multe dintre ele. Incep prin a va spune ca reformele pe care le face Guvernul condus de premierul Florin Cițu sunt reformele care sunt prevazute in programul de guvernare.Noi nu facem reforme pentru ca ne cere Comisia Europeana.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca premierul Florin Citu a fost propus de catre coalitia de guvernare, iar pentru ca acesta sa fie schimbat este nevoie ca intreaga coalitie sa ceara acest lucru, dupa ce a fost intrebat despre o eventuala revenire in functia de premier, asa cum…

- USR PLUS nu ia in calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare. Iulian Bulai, vicepreședinte USR-PLUS, spune ca varianta ca Ludovic Orban sa redevina premier ar aduce mult mai multa stabilitate guvernarii. Intrebat daca Ludovic Orban-premier ar fi o varianta buna pentru a depași criza din coaliție,…