Stiri pe aceeasi tema

- Zanni a vorbit pentru prima oara despre mama lui biologica. Caștigatorul de la „Survivor All Stars” a crescut la orfelinat, unde a trecut prin momente grele pe care nici acum nu le-a uitat. Zanni e cunoscut publicului larg grație aparițiilor lui in diferite show-uri de televiziune. A fost concurent…

- De ce s-ar fi desparțit Jador de Oana Ciocan. Totul parea roz in povestea lor de dragoste. Ce a dezvaluit cunoscutul cantareț de manele pe rețelele de socializare. Ce decizie a luat indragitul artist.

- In acest an, Bursucu, fostul coleg de emisiune al lui Teo Trandafir la Kanal D, și-a facut podcast, dupa ce mai multa lume i-a spus sa se apuce de asta, dupa cum a dezvaluit chiar el. Cel mai recent invitat al lui in podcast a fost chiar Teo Trandafir, femeia alaturi de care a realizat […] The post…

- Manelistul a facut un pas mare in viața lui și a decis sa se opereze pentru a-și micșora stomacul. Artistul a luat decizia pentru ca inalțimea lui și kilogramele acumulate de-a lungul timpului i-ar fi putut afecta starea de sanatate. In urma cu un an, a fost internat de urgența și a trecut printr-o…

- Vali Vijelie a „calcat stramb” din nouIn weekendul 20-21 aprilie 2024, manelistul Vali Vijelie a fost surprins de paparazzi in compania unei brunete misterioase. Aceștia s-au intalnit intr-o benzinarie, dupa care au plecat impreuna intr-un complex rezidențial din Pipera. Imaginile surprinse arata ca…

- Adrian Minune este un bunic fericit și recunoaște ca toata viața lui s-a schimbat de cand a aparut acest rol in viața lui. Se bucura de fiecare moment alaturi de fetițe și marturisește ca este dispus sa faca totul pentru ele.

- Florin Salam a trecut printr-o perioada dificila, avand mai multe procese in care era acuzat pentru inșelaciune, dar și pentru violența. Manelistul a renunțat la persoanele care ii voiau raul, iar acum incearca sa se concentreze cat mai mult pe viața de familie și cea profesionala.

- Invitat in platoul Xtra Night Show, Nicolae Guța a spus cum arata o zi din viața lui. Manelistul susține ca nu are vicii și ca iși petrece mare parte din timp gandindu-se la melodii, la versuri.