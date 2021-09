Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu a trecut prin foarte multe provocari dupa divorțul de tatal copilului sau. Vedeta a pus punct mariajului cu antrenorul de fitness Dragoș Stanciu in urma cu doi ani, așa ca i-a recunoscut lui Catalin Maruța ca a fost nevoita sa treaca prin multe schimbari pentru a uita de suferința. Elena…

- In conformitate cu dispozițiile art. 49 din Statutul Federației Romane de Fotbal, Comitetul de Urgența, compus din Razvan BURLEANU -Președinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreședinte FRF, Octavian GOGA -Vicepreședinte FRF: Aproba prelungirea perioadei de transferuri pana la data de 13 septembrie…

- Razvan și Irina Fodor au o relație foarte buna de prietenie cu Radu Valcan și soția lui, iar recent prezentatoarea noului sezon Asia Express a fost filmata in timp ce il ține in brațe pe cel de-al treilea baiețel al cuplului.

- Dupa congresul din 25 septembrie, liberalii doresc și reimparțirea portofoliilor guvernamentale și unul pe care vor sa-l controleze este cel al Mediului, aflat acum la UDMR. Potrivit informațiilor noastre, liberalii vor sa preia Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor pentru a controla in special…

- Elena Ionescu a caștigat „Survivor Romania” 2020, dar și numeroase premii in muzica. Pe plan personal, artista a trecut printr-un divorț, aceasta s-a desparțit de antrenorul de fitness Dragoș Stanciu, dupa doar un an de mariaj. Cei doi au ramas in relații bune de dragul copilului lor. Acum, cantareața…

- Cu toții ne-am obișnuit, deja, cu glumele savuroase pe care și le adreseaza reciproc matinalii de la Neatza cu Razvan și Dani, dialogurile lor spumoase fiind cele care fac deliciul publicului de la Antena 1 in fiecare zi, de luni pana vineri. Cum i-a dat Ramona Olaru peste nas lui Dani Oțil. Ramona…

- Unul dintre cei 11 șoferi romani de TIR care au furat marfuri de peste 2 milioane de euro a cerut sa fie eliberat din arest, dupa ce a recunoscut participarea sa la jafuri, relateaza La Nouvelle Republique , cotidian regional editat la Tours. Razvan, 32 de ani, cetațean roman reținut din 2 februarie…

- Un caz șocant iese la suprafața in urma unei arestari preventive. Un tanar de 25 de ani a fost reținut și apoi arestat preventiv, luni 28 iunie, la propunerea procurorilor din Blaj, fiind cercetat pentru viol. Potrivit surselor alba24.ro, tanarul de 25 de ani, din Sibiu, lucra ca cioban la o stana…