- L-a iubit orbește pe milionarul Cristi Borcea, dar nașul lor de cununie a avertizat-o ca fostul acționar de la Dinamo nu ii va fi nici fidel, nici mereu alaturi in greutațile vieții. La cațiva ani de la acest avertisment, Borcea a parasit-o pe Alina Vidican in cel mai urat mod cu putința: pentru fina…

- Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt nedesparțiți de cand fostul boss de la Dinamo a ieșit din pușcarie. Cei doi o țin numai intr-o distracția, iar acum se afla intr-o vacanța pe iaht in Capri, Italia. Se pare ca Borcea are ochi numai pentru Valeninta. De aproape o luna de cand s-a intors, el nu…

- De cateva zile, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se afla intr-o vacanța binemeritata in Italia. Iar acum s-a aflat și motivul pentru care fostul șef de la Dinamo a dus-o pe iubita lui in Capri. (Promotiile zilei la monitoare) Valentina Pelinel și Cristi Borcea se relaxeaza la maximum in Capri, acolo…

- Se pare ca Alina Vidican a fost foarte fericita sa auda vestea pe care Gigi Becali a dezvaluit-o cu privire la casatoria dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Patronul de la FCSB, fostul lor naș, a declarat ca Borcea nu se va recasatori și ca știe asta chiar de la fostul boss de la Dinamo. […]…

- Valentina Pelinel are un loc special in inima lui Cristi Borcea, dar "i in buzunarul lui. Anii in care blondina l-a a"teptat pe afacerist pentru a ie"i din inchisoare au atarnat greu pentru fostul ac:ionar Dinamo, fapt dovedit de faptul cE modelul a preluat panE "i afacerile de care se ocupau fostele…

- DupE patru ani petrecu:i in spatele gratiilor, Cristi Borcea este din nou un om liber. Vizibil obosit, dar fericit, fostul ac:ionar Dinamo a pE"it in fa:a Penitenciarului Jilava, acolo unde a fost a"teptat de o Valentina Pelinel foarte emo:ionatE "i de un grup de jurnali"ti.

- Se marita Valentina Pelinel cu Cristi Borcea in toamna? Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, se afla in arest inca din 2014, dupa ce a fost condamnat in “Dosarul Transferurilor”. Are de ispasit 7 ani si 6 luni dupa gratii. In luna februarie a acestui an, magistratii instantei supreme au…

- Cristi Borcea trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. Daca pana acum problemele au fost unele de ordin fizic, acum, Cristi Borcea se lupta cu cele de ordin psihic, fostul sef al lui Dinamo avand probleme serioase cu depresia.