Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Velniciuc și-a luat toți admiratorii prin surprindere. Frumoasa actrița a venit alaturi de tatal sau la o emisiune de televiziune, ocazie prin care fanii au putut afla mai multe detalii inedite din relația cu partenerul ei Șerban Puiu. Este celebra artista pregatita sa devina mama la 40 de…

- Face furori pe scena de la ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, dar mai ales, are o relație de milioane cu tatal sau. Radu Ștefan Banica face noi dezvaluiri emoționante despre relația cu Ștefan Banica Jr. Tanarul și-a deschis sufletul in fața tuturor.

- Laura Cosoi este casatorita cu Cosmin. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-a dorit. In trecut, vedeta a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley, cel care in curand va deveni tata de fetița. Actrița a vorbit despre relația cu acesta și a marturisit ca l-a felicitat, imediat…

- Laura Cosoi și-a deschis sufletul și a venit in fața fanilor cu dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Care este drama din viața actriței și ce detalii a adus in prim-plan despre mult discutata relație dintre ea și Smiley? Ce drama ascunde Laura Cosoi? Laura Cosoi a devenit mama pentru a doua…

- Dupa ce le-a spus fanilor ca nu exclude ideea de casatorie in legatura cu Gina Pistol, Smiley și-a surprins toți admiratorii cu noi dezvaluiri inedite. Cantarețul a scos la iveala detalii neștiute din relația lui cu frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite, marturisind, printre altele, cum a inceput…

- Fosta soție a lui Marcel Toader și-a cumparat casa noua și ne-a aratat cum și-a decorat locuința, fiind foarte mandra de rezultatul final. Frumoasa cantareața e fericita in sfarșit.

- Lora face dezvaluiri uimitoare despre evoluția relației sale cu Ionuț Ghenu din timpul in care au ramas prinși in Bali, in contextul pandemiei de coronavirus. Ce s-a schimbat de atunci in povestea lor de dragoste? Cum a fost anul 2020 pentru celebra cantareața? Lora, dezvaluiri despre relația cu Ghenu.…

- Intrebata de un fan al ei care este relatia cu soacra ei, Andreea Banica a marturisit ca cele doua se inteleg bine.Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun.Cantareata are o familie foarte frumoasa si este…