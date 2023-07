Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au inscins pe Insula Iubirii! Bianca a facut o criza de nervi, dupa un gest pe care l-a facut Romeo in timp ce se afla in piscina! Concurenta a fost calcata pe nervi de ispita și a starnit o mulțime de comentarii negative la adresa lui. Iubita lui Marius l-a facut țaran și a fost foarte…

- In ultimele zile, Claudia Florescu a analizat comportantul concureților de la Insula Iubirii și a avut o reacție neașteptata! Iubita lui Bogdan este deranjata de ipocrizia pe care a sesizat-o in cazul tuturor concurentelor, pe care le-a acuzat ca nu fac ceea ce simt. De asemenea, se considera singura…

- Claudia Florescu a avut o reacție acida in fața camerelor in ediția 5 din sezonul 7 Insula IUbirii de pe 6 iulie 2023, dupa ultima petrecere de la vila. Iubita lui Bogdan Cirlan a rabufnit la masa cu ispita Daniel Mihai. Iata ce a spus despre celelalte concurente, fara reținere.

- Jo Lindner era cunoscut pe retelele sociale ca Joesthetics, era urmarit de aproape 9 milioane de oameni pe Instagram, in timp ce pe YouTube avea aproape un milion de followeri si aproximativ 500 de milioane de vizualizari ale clipurilor sale video.Tanarul german in varsta de 30 de ani a murit in bratele…

- A facut furori in sezonul de anul trecut, reușind sa ispiteasca un barbat ce parea complet devotat și indragostit de partenera cu care venise in Thailanda. Acum, este una dintre cele mai curtate femei de pe insula baieților. Cine este Oana Monea de la Insula Iubirii 2023. Cu ce se ocupa superba blonda…

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus un bonfire plin de emoții pentru concurentele emisiunii și asta pentru ca acestea au vazut fel și fel de imagini cu partenerii lor și ispitele feminine. A fost momentul in care Ana Maria a putut vedea imagini cu Marius,…

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe apropieri in emisiune. Ei bine, Marius și ispita Oana s-au apropiat foarte mult și au inceput sa petreaca tot mai mult timp impreuna. Concurentul a uitat de iubita lui, Bianca, și a complimentat-o pe ispita. Iata…

- Razvan de la Insula Iubirii s-a filmat alaturi de noua lui iubita, pe TikTok. Aceasta nu arata deloc precum Cati, femeia cu care el a mers pe insula pentru a-și testa relația. Cum mai arata fostul concurent!