Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și Cornel Palade au dezvaluit care este motivul pentru care nu au participat impreuna la America Express, sezonul 6. Cei doi actori au o relație de prietenie și in afara scenei care ține de 30 de ani.

- Catalin si Romeo Tociu au ramas socati de ce au putut sa descopere in casa familiei care i-a gazduit in editia 18 a emisiunii America Express, sezonul 6. Tot in aceasta editie, George Tanase si Ionut Rusu au trecut printr-un moment emotionant.

- George Tanase și Ionuț Rusu sunt doi dintre cei zece concurenți ai sezonului cu numarul 6, al emsiiunii "America Exoress" de la Antena 1. Cei doi au fost extrem de uniți de-a lunful competiției și s-au luptat pentru a ajunge in marea finala. Totodata, ambii au marturisit ca s-au pregatit o perioada…

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Romica Țociu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de fiul lui, Catalin, deși fanii s-ar fi așteptat sa-l vada alaturi de Cornel Palade, bunul sau prieten. Motivul pentru care actorul de comedie, in varsta de 71 de ani, a refuzat sa participe la show-ul de la Antena 1.Telespectatorii…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- Romica Țociu a intrat in cursa America Express-Drumul Soarelui, alaturi de fiul sau Catalin. Cei doi formeaza una dintre cele mai apreciate și indragite echipe ale show-ului difuzat pe Antena 1. Romica Țociu ne-a oferit primele declarații despre experiența America Express. Actorul ne-a dezvaluit ca…

- America Express s-a dovedit cu adevarat o provocare pentru Romica Țociu și fiul lui. Pe langa probele care i-au pus in dificultate, cei doi spun ca s-au lasat cu „scantei” pe parcursul competiției și ca s-au certat de mai multe ori.