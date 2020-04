Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, la fel ca multe vedete, dar și mulți alți oameni, resimte pierderile cauzare de pandemia coronavirus. Astfel ca, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, soția lui Marius Elisei a explicat cum este afectata financiar de acest virus, potrivit click.ro. Oana Roman explica faptul…

- In urma cu cateva zile, Oana Roman a fost intr-o minunata vacanța in Italia, alaturi de Marius Elisei și de fetița pe care o au impreuna. Vedeta nu s-a lasat intimidata de isteria coronavirusului și, cu multa informare și cu atenție, a decis ca nu este deloc nevoie sa iși amane calatoria.

- Oana Roman și Marius Elisei și-au sarbatorit fiica, in acest weekend, iar la petrecere au participat mai mulți copii și prietenii apropiați ai celor doi. Atmosfera a fost relaxata, mai ales ca vedeta și soțul ei au gasit o cale de impacare.Deși petrecerea Izabelei, care a implinit 6 ani, a fost una…

- Oana Roman si Marius Elisei nu se mai impotrivesc. Dupa ce au fost o perioada separati, din cauza faptului ca nu se mai intelegeau, iata ca cei doi nu pot sta prea mult departe unul de celalalt, asa ca au decis sa mai dea o sansa casniciei lor, de dragul fiicei lor, Izabela.

- Marius Elisei trece printr-o perioada grea in viața sa. Dupa separarea de Oana Roman, barbatul este distrus și cu ochii in lacrimi le-a cerut tuturor apropiaților iertarea pentru situația in care se afla.