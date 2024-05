Stiri pe aceeasi tema

- Cine iși mai aduce aminte de cum arata Andreea Spataru, prima asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani? In prezent, fosta vedeta este total schimbata și abia daca o mai recunoști. Ce s-a ales de ea? Cine iși mai aduce aminte de Andreea Spataru, prima asistenta tv Va mai amintiți de Andreea Spataru?…

- Elena Gheorghe și Ana Parvulescu, interviu la dublu. Cele doua surori iși amintesc, cu zambetul pe buze, de perioada copilariei și de disconfortul pe care Ana, sora cea mica, il crea Elenei. Dar, și ce le deranja cel mai tare la mama lor.

- Catinca Roman, mai sincera ca niciodata„A facut-o pentru public”, a explicat Catinca, sugerand ca Petre Roman a urmarit sa mențina o anumita imagine in ochii publicului, mai degraba decat sa-și exprime un omagiu adevarat fața de fosta sa soție. Prezența sa efemera și lipsa de interacțiune cu cei prezenți…

- Ramona Olaru ne-a dezvaluit, la inceputul lui 2024, ca iși dorește sa faca mai multa mișcare fizica. Asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani s-a ținut de plan, potrivit celor mai recente imagini. Frumoasa blondina a inceput sa practice box și vrea sa scape de kilogramele in plus. Foto Motivul pentru…

- Catalin Bordea crede ca le este foarte greu Ramonei Olaru și lui Cuza, care au format un cuplu, sa se vada aproape in fiecare dimineața, la munca. Foștii iubiți sunt colegi la matinalul de la Antena 1. Ramona Olaru, „vecina” de la „Neatza cu Razvan și Dani”, a trait aproximativ doi ani de zile o poveste…

- Catalin Bordea este de-a dreptul impresionat de cat de bine se ințeleg Cuza de la Noaptea Tarziu și Ramona Olaru, deși au avut o relație de iubire și au trecut printr-o desparțire. Iata cum vede comediantul modul in care se ințeleg cei doi, avand in vedere ca se intalnesc, in fiecare dimineața, la Neatza…

- Așa cum se intampla de fiecare data, Ramona Olaru și-a inceput ziua de luni cu zambetul pe buze. Asistenta TV a revenit cu o noua gluma cu care a luat pe toata lumea prin surprindere. Ramona Olaru a adus energia de care aveau cu toții nevoie intr-o zi de luni.

- Dani Oțil a fost banuit de Mihaela Radulescu ca a inșelat-o cu Flavia Mihașan, pe vremea cand cei doi aveau o relație. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a facut lumina in acest caz. Iata ce marturisiri a facut prezentatorul emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu!