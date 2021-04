Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este prietena Claudiei Patrașcanu și cea care a fost chemata pana acum de doua ori la tribunal in procesul de divorț dintre interpreta și Gabi Badalau. Acum, vedeta a vorbit pentru prima oara despre postura in care a fost pusa. „A fost acea legatura dintre mine și Claudia din trecut,…

- Andreea Banica a fost in platoul Xtra Night Show pentru a-și promova cel mai recent proiect muzical, dar a avut timp sa vorbeasca și despre scandalul dintre amica ei Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, cel care ii este inca soț. Artista a subliniat ca nu vrea sa se implice in problemele lor, dar a menționat…

- Se știe despre relația tumultoasa dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, insa nu mulți știau ce parere are cantareața despre noua cucerire a fostului sau partener, cu care inca se afla in plin proces de divorț. Artista a recunoscut ca nu are cea mai buna parere despre blondina, ba chiar o considera…

- Claudia Patrașcanu și Andreea Banica au ajuns la Judecatoria Sectorului 6, unde cea din urma a fost audiata in procesul celor doi soți, in calitate de martor. Ce incearca Gabi Badalau sa ii faca fostei soții Azi a avut loc o noua intrevedere in procesul de divorț dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau.…

- Astazi a avut loc o noua intrevedere in procesul de divorțal Claudiei Patrașcanu și Gabi Badalau. Interpreta a ajuns la Tribunal,insoțita de buna sa prietena Andreea Banica, in calitate de martor. ClaudiaPatrașcanu a facut primele declarații. „Am obosit dar ce sa fac? Mergem inainte. Normal ca am obosit.…

- Dupa ce s-au reintalnit recent la tribunal, de aceasta data martorul Claudiei Patrașcanu fiind audiat, in speța Andreea Banica, omul de partea lui Gabi Badalau, menajera sa, fiind in carantina din cauza noului virus, artista a facut noi acuze din fața instituției, la Pro TV, susținand ca soacra sa i-a…

- Bianca Dragușanu a fost casatorita cu prezentatorul TV Victor Slav, alaturi de care are o fiica, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi. Recent, modelul a primit o serie de amenințari. Alex Bodi, primele declarații dupa ce Bianca Dragușanu a primit o serie de amenințari In exclusivitate…

- In urma cu aproape 20 de ani, pe scena muzicii romanești apareau trei fete superbe, formand trupa Exotic. Julia, Andreea și Claudia frangeau inimile barbaților, și deveneau celebre peste noapte. Andreea Banica, Claudia Patrașcanu și Julia Jianu, fosta Chelaru, acum sunt fiecare pe drumul lor, și cu…