Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Daminuța a facut primele declarații despre cearta dintre el și soția lui, ce ar fi putut duce la un divorț rasunator. Fotbalistul a explicat ce s-a intamplat și de ce erau cat pe ce sa iși lase copilașul fara familie. Potrivit sportivului, geloziile ar fi fost motivul principal pentur care…

- Ioana Nastase este sarbatorita zilei de astazi, iar soția celebrului tenismen petrece in cinstea aniversarii sale chiar la nunta Simonei Halep, aceasta numarandu-se printre invitați. Astfel, intr-un interviu pentru Antena Stars, Ioana a vorbit și despre cadourile pe care le-a primit in aceasta zi importanta…

- In urma cu aproximativ o luna, Cristian Daminuța anunța desparțirea de partenera lui de viața, de femeia care l-a facut tata pentru prima oara, insa acum lucrurile au luat o alta intorsatura. Soția celebrului fotbalist a marturisit in direct la Antena Stars ca sunt in proces de impacare și așteapta…

- Decesul lui Nicolae Dolanescu a venit ca un șoc in lumea muzicii romanești. Soția lui a ramas extrem de indurerata și nici macar nu ii vine sa creada ca soțul ei nu mai este langa ea, ca nu mai este in viața. Cu toate acestea, și-a adunat toate puterile și a oferit marturisiri cutremuratoare despre…

- O femeie de 37 de ani, din Slatina, a fost injunghiata, in aceasta dimineața, intr-o stație de autobuz din municipiu, de catre soțul cu care este in divorț. Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat prin apel unic de urgenta 112, de un barbat, de 43 de ani, ca, in municipiul Slatina pe strada…

- Claudia Patrașcanu intervine in direct la Antena Stars, dupa ce a vazut imaginile cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro. Inca soția lui Gabi Badalau face acuzații grave la adresa fostului partener de viața.

- Ticy și-a cunoscut soția in urma cu 11 ani și de atunci traiește o frumoasa poveste de iubire. Relația lor a evoluat frumos, iar acum sunt casatoriți și au impreuna un baiețel de 4 ani. In cadrul unui interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, cel mai bun prieten al Denisei Raducu și partenera lui…

- Dincolo de viața profesionala, Puya e un familist convins. E casatorit și are trei copii, trei fetițe cu care mereu se mandrește. Cea care a atras atenția acum e soția artistului, Melinda Gardescu, o prezența destul de discreta. Puya și Melinda s-au cunoscut in anul 2006, cand aceasta termina clasa…