- Dupa ce ieri s-au contrat atat in emisia live Mireasa sezon 4, cat și in pauza publicitare, Alexandru și Adelina au primit șansa sa spuna lucrurilor pe nume și sa-și incheie, daca intr-adevar asta doresc, povestea.

- Alin și Cosmina de la Mireasa sezon 3 construiesc, in afara casei in care s-au cunoscut, o relație solida și frumoasa. Cei doi sunt susținuți de familia baiatului, cu care tanara are o legatura apropiata.

- Adelina a depus toate eforturile ca sa-l cucereasca pe Alin. A fost eliminata din competiție, a mers la cinematograf, l-a cerut de soț, iar mai apoi a intrat in casa ca sa-l convinga de sentimentele ei.

- Tot la petrecerea de sambata seara, Cosmina și Alin au vorbit despre planurile lor de viitor. Cosmina a spus ca a intrat in casa fara așteptari, iar Alin nu se gandea sa mai faca un alt cuplu dupa Adelina.

- Alin de la Mireasa sezon 3 a primit un cadou special din partea fanilor. La fel ca in urma cu cateva saptamani, cand Adelina se afla in casa, susținatorii i-au trimis lui Alin un puzzle pe care sa-l rezolve cu o alta fata. De aceasta data nu Cosmina, ci Alina.

- Alin a discutat cu baieții despre Cosmina și actuala sa relația cu Adelina. Tanarul susține ca vrea sa-și țina promisiunea facuta iubitei și sa incerce, in afara casei Mireasa sezon 3, sa se cunoasca.

- Adelina a venit in casa Mireasa pentru a trai momente de vis alaturi de Alin, insa "socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ". Tanara a plans din nou dupa ce Alin i-a demonstrat inca o data ca nu este atent la nevoile ei și accepta cu brațele deshise un cadou pentru el și o alta concurenta,…