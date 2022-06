Cum se instaleaza ușor și rapid un senzor de mișcare. Senzorii de mișcare fac parte in general dintr-un sistem de securitate complex. Ei au rolul de a sesiza mișcarea pe o aria pe care o acopera și sunt de mare ajutor in sistemele antiefracție. Senzorii de mișcare asigura, de asemenea, securitatea casei, prin detectarea mișcarii și aprinderea luminii, spre exemplu. In ceea ce privește modul de funcționare, in momentul in care un obiect in mișcare cade in zona acoperita de senzor, dispozitivul masoara gradul de iluminare, iar daca valoarea este mai mica decat cea specificata in setari, dispozitivul…