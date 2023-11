Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Municipal Lugoj si Primaria Municipiului Lugoj organizeaza in data de 5 decembrie 2023, ora 1400, la Teatrul Municipal “Traian Grozavescu” Lugoj, “Gala elevului de succes”, in cadrul careia va avea loc premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare și a…

- Crizantemele sunt un element de baza in gradinile de toamna și un simbol al bogației toamnei. Aceasta planta perena ierboasa și rezistenta este o perfecta pentru a oferi o explozie de culoare in orice gradina, dar cum se ingrijesc crizantemele? Cu cateva sfaturi simple, poți avea o flori superbe in…

- Conținut oferit de: Partener extern. . In cele ce urmeaza, iți vom oferi cateva detalii care te vor ajuta sa alegi cu o mai mare ușurința un spațiu de cazare in Sebeș perfect pentru nevoile tale. O calatorie, fie ea de afaceri, de relaxare sau de explorare, este deseori caracterizata de detaliile care…

- In comerț se gasesc o mulțime de feluri de ingrașamant pentru plante și flori. Exista insa și cateva trucuri naturale, ieftine și la indemana oricui. Este vorba despre folosirea chibriturilor, care sunt potrivit specialiștilor, indispensabile pentru ingrijirea plantelor datorita faptului ca varful lor…

- In magazinele societatii Hortcultura a fost improspatat stocul cu azalee, crizanteme, guzmania și multe alte plante frumoase și colorate. Exista atat flori la fir, pentru buchete, cat și plante la ghiveci. Florariile Horticultura unde pot fi achizitionate flori: Bulevardul Dambovița nr 51 tel 0733 909…

- Johnny Bacigalupo și partenerul lui, Rob Hussey, au declarat pentru publicația scoțiana Edinburgh Live ca au fost facturați cu 17.374 de lire sterline, adica aproximativ 21.000 de dolari, pentru a-și repara Tesla dupa ce bateria acesteia a fost deteriorata de ploaie saptamana trecuta, potrivit businessinsider.com.…

- Fondul de burse al Fundației Comunitare Iași, alaturi de donatorii ieșeni, sprijina tinerii cu rezultate deosebite la invațatura. Astazi, 5 octombrie 2023, de Ziua Educației, Fundația Comunitara Iași lanseaza a XIII-a ediție a Fondului de Burse, o ediție in care accentul este pe incurajarea tinerilor…

- Crizantemele sunt florile simbol ale gradinilor de toamna. In cele mai diverse forme ele incanta in gradina cat și in casa. Sunt plante extrem de populare și ușor de ingrijit. In cazul in care stați la bloc și nu aveți o gradina unde sa va bucurați de frumusețea lor, le puteți crește in ghiveci, pe…