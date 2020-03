Cum se implica marile branduri de moda in lupta contra COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 5 saptamani, zeci de mii de italieni se deplasau din Bergamo, 50 de kilometri, pana la Milano. Pentru ei era un meci de vis in Liga Campionilor la fotbal: Atalanta juca pe stadionul San Siro cu Valencia. Dupa o partida de zile mari a urmat fiesta, doar echipa italiana castigase cu 4-1. Cei…

- Un roman intors din Milano, intubat initial la Institutul „Matei Bals” din Capitala a murit la Spitalul Colentina. Barbatul a fost depistat pozitiv la coronavirus comunitar si avea si o forma grava de cancer. Coronavirusul comunitar nu are insa nicio legatura cu SARS Cov 2, spun medicii, anunța MEDIAFAX.Pacientul…

- Guvernul de la București a confirmat primul caz al unui roman rapus de coronavirus! Este vorba despre o romanca din Italia, despre care aparusera informații in presa.”In contextul informațiilor din mass-media care menționeaza decesul, in Republica Italiana, a doua persoane de cetațenie romana…

- Italia a anunțat la inceputul saptamanii cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus inregistrat in 24 de ore de la inceputul epidemiei in aceasta țara: 1.797 de cazuri confirmate și 97 de noi decese, cifre ingrijoratoare, care se apropie de cele pe care le anunța China in varful crizei sale…

- Giorgio Armani a donat 1,4 milioane de dolari pentru a ajuta in lupta cu coronavirusul in țara sa natala, Italia, informeaza contactmusic.com. Acești bani, donați de faimosul designer, in varsta de 85 de ani, vor merge catre trei spitale din Milano, unul din Roma și catre Civil Protection Agency, pentru…

- Ryanair a anuntat luni ca a renuntat la alte zboruri internationale catre Italia si la curse aeriene in interiorul tarii, dupa ce Guvernul de la Roma a impus restrictii de calatorie in nordul tarii, pentru a limita extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Meciul Juventus - AC Milan, din mansa a doua a semifinalelor Cupei Italiei, prevazut, miercuri, de la 21.45, a fost amanat din cauza epidemiei de infectii cu Covid-19, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Partida trebuia sa se dispute cu potile inchise, dar prefectura din Torino a decis…

- Șase oameni au murit din cauza coronavirusului, in Italia. Epidemia de Covid-19 s-a extins in cinci regiuni din nordul țarii. Numarul persoanelor infectate a ajuns astazi la 230, iar Italia a devenit, astfel, cel mai mare focar din Europa. Autoritațile italiene incearca sa limiteze raspandirea bolii…