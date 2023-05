Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro l-au surprins pe Adrian Minune alaturi de familia sa. Toți membri au mers la un restaurant și au petrecut timp impreuna, iar imaginile de mai jos va arata totul.

- Gabi Enache se mandrește cu familia sa, iar de curand a fost surprins alaturi de soția sa, Lena, și de fiul lor. Se pare ca fotbalistul se bucura de momentele simple impreuna cu familia, fiind, in același timp, un tatic atent, dar și un partener grijuliu

- Dan Diaconescu a fost surprins pe paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, cand avea de facut mai multe activitați. El a mers la doua sucursale ale unei banci, apoi fanii i-au cerut cateva fotografii.

- Adrian Ilie a fost surprins de paparazzi celui mai mare site de știri mondene, SpyNews.ro in timpul unor activitați de zi cu zi. El a mers la un restaurant unde s-a vazut cu un prieten, dar și la un magazin de reparații, unde a oferit mai multe indicații personalului.

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…

- Razvan Burleanu este un tata devotat și a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro in astfel de ipostaze alaturi de partenera sa și de fiica lor. Ei au mers intr-un parc, unde au petrecut momente frumoase in familie.

- Teodor Meleșcanu a for surprins in București de catre paparazzi celui mai tare site de știri SpyNews.ro. Acesta a facut mai multe activitați in timpul zilei iar, indiferent cat a fost de ocupat, nu a uitat de nepoata sa, pe care a așteptat-o sa o ia de la școala, apoi a condus-o in siguranța pana acasa.

- Nea Marin are 64 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Mereu activ, cu o energie debordanta, vedeta Antena 1 a dezvaluit cum reușește sa se mențina atat de bine la aceasta varsta. Nea Marin a avut mereu grija de el. Acesta este foarte atent la alimentație și face chiar și mișcare foarte des, pe…