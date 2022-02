Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au ales sa petreaca altfel zilele libere pe care le au, astfel ca au parasit Romania pentru o perioada și s-au indreptat catre o destinație exotica și exclusivista. Cei doi nu au plecat singuri, ci au luat-o și pe fiica lor, fiind prima vacanța in trei de cand s-a nascut miucuța…

- Ana Morodan este cunoscuta in Romania drept Contesa digitala. Vedeta a facut cateva marturisiri despre viața ei. Invitata la emisiunea moderata de Denise Rifai, blondina a vorbit despre viața ei. Are 36 de ani și a lasat o cariera in avocatura și antreprenoriat pentru lumea digitala, acolo unde este…

- Vica Blochina a fost recent invitata in emisiunea online „In Oglinda”, moderata de Mihai Ghița. Acolo, ea a povestit despre viața de lux pe care a dus-o pe vremea cand era dansatoare. Primea cadouri foarte prețioase de la barbați potenți financiar. Originara din Lituania, Vica Blochina e stabilita in…

- Imagini rare de la instructia premilitara la care adolescentele din Romania trebuiau sa participe in comunism au fost pastrate de un colectionar din Deva. Trupele de tineri infiintate pentru „apararea patriei” au o poveste aparte.

- Pavel Bartoș și Raluka vor fi gazdele show-ului „Protevelion” și vor avea mulți invitați indragiți de telespectatori. Printre vedetele care vor urca pe scena se numara și Amalia Enache. Vedeta a postat primele imagini de la filmari. „Am o certitudine: petrecem Revelionul impreuna, la Pro Tv si va fi…

- Lidia Buble se mandrește cu mama și tatal ei, dar și cu cei 10 frați și surori. Artista și concurenta de la Asia Express sezonul 4 a publicat recent imagini cu Rahela, femeia care i-a dat viața.

- O mai ții minte pe Nadine? Vedeta nu mai locuiește in Romania, dar a reintrat in atenția publicului in vara anului acesta, cand a decis sa iși dea examenul de Bacalaureat. Vedeta l-a trecut cu brio și povestește cum e viața ei acum. Cu ce se ocupa acum Nadine Nadine are 44 de ani și […] The post Schimbarea…