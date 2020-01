Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 28 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase au surprins in flagrant, intr-un centru comercial din municipiul Suceava un localnic de 53 ani care oferea spre vanzare, un numar de 874 articole pirotehnice din clase diferite, fara documenet legale de provenienta.…

- Partenerii sarbi din proiectul pistei de biciclete care va lega Timisoara de Zrenjanin, pe malul Begai, fac primii pasi pentru a realiza, la randul lor investitia. Este vorba despre 43 de kilometri de pista, care se vor adauga celor deja functionali, pe partea romana. Sarbi pregatesc licitatia si documentatia…

- Unchiul Alexandrei Macesanu, adolescenta disparuta la Caracal dupa ce a fost rapita de Gheorghe Dinca, sustine ca DIICOT a cerut familiei sa sa ridice certificatul de deces pe numele fetei, precizand ca nu familia nu va ridica un astfel de document, reclamand ca aceasta nu a fost cautata, iar pista…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, are un teren intravilan de 1.700 de metri patrati si un teren agricol de 4.100 de metri patrati, cumparate in 2002, respectiv 2007, dar si o casa de 280 de metri patrati si doua apartamente de 71 si 51,47 metri patrati, toate bunurile fiind…

- O femeie a murit, duminica dupa-amiaza, in curtea unei sectii de votare din judetul Arges, ea parasind sectia dupa ce isi exercitase dreptul la vot. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Arges, unei femei de 69 de ani i s-a facut rau in curtea liceului unde este amenajata…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pana luni Guvernul va avea finalizate scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care vor fi declansate negocierile cu partenerii sociali. "Nu pot sa va dau aceasta lamurire (daca salariul minim va fi majorat…

- La inaugurarea unei placuțe in memoria generalului american Harry Hill Bandholtz, autoritațile de la Budaptesta au declarat ca acesta este eroul care, in 1919, ar fi impiedicat ca Romania sa plece cu multe comori aflate in Muzeul Național. In realitate, maghiarii furasera containere intregi din țara…

- Dacian Ciolos a transmis, miercuri, ca se bucura ca partenerii de la USR au gasit calea prin care sa sustina investirea unui guvern care promite ca isi va asuma prioritatile lor si cere PNL sa isi ia un angajament in scris ca, dupa ce noul guvern va fi instalat, isi va asuma raspunderea in Parlament…