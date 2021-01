Cum se împart funcțiile de secretar de stat între filialele Partidului Național Liberal Ludovic Orban a a avut astazi o intalnire importanta cu liderii din teritoriu in care s-au stabilit criteriile dupa care vor fi imparțite funcțiile de secretari de stat, prefecți și reprezentanți la agenții și oficii. Conform unor surse citate de Adevarul, primele 20 de filiale care au avut cele mai bune rezultate la alegeri vor primi cate un secretar de stat și doua poziții in conducerea unor agenții sau oficii de stat. Filialele cu cele mai slabe rezultate vor primi doar cate o funcție de secretar de stat. De asemenea, vor fi filiale, cele cu rezultate medii, care vor primi o funcție de secretar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a avut vineri o intalnire cu liderii liberali din teritoriu pentru a negocia impartirea functiilor de secretari de stat, prefecti si reprezentanti la alte agentii si oficii. Potrivit surselor Adevarul, primele 20 de filiale ale formatiunii care au avut rezultate bune la…

- In intervalul 02.01.2021 10:00 ndash; 03.01.2021 10:00 au fost raportate 60 de decese 35 barbati si 25 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Maramures, Salaj,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma refer explicit la ceea ce se intampla in interiorul PNL, in interiorul USR, in binomul PNL-USR și in raportul putere-opoziție. In PNL se contureaza nu o opoziție, ci trei. Din ce in ce mai distincte. Daca situația se dezvolta in aceasta direcție, iar pompierul de la Cotroceni…

- Alba coboara pe Locul al XV-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 29 decembrie 2020, de Ilfov cu 4.96, București cu 3.97, Cluj cu 3.37, Timiș cu 3.41, Constanța cu 3.22, Brașov cu 3.16, Braila cu 2.82, Galați cu 2.49, Ialomița cu 2.27, Teleorman cu…

- Incepe revolta in PNL! Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe critica negocierile duse in ultima perioada in interiorul partidului pentru diverse funcții in Guvernul Cițu. El spune ca „asistam la Ciolaniada grețoasa, in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica”.…

- Harta politica a Romaniei, dupa primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 arata ca PSD a castigat in toate judetele din Moldova, Muntenia, Oltenia si Dobrogea, cu exceptia Constantei, in timp ce PNL a castigat in Ardeal si Maramures. De asemenea, USR-PLUS a castigat in Bucuresti, dar si in…

- Numarul cazurilor de insolvența a scazut, in primele zece luni ale lui 2020, cu aproape 11% fața de anul trecut. Exista zone economice puternice unde numarul lor a crescut extrem de mult. Conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numarul societatilor comerciale…

- Bucharest - 1,355, Constanta - 644, Cluj - 551 and Brasov - 494 are the areas with the most newly confirmed cases of coronavirus compared to the last report, according to data transmitted on Thursday by the Strategic Communication Group (GCS), according to AGERPRES. According to the quoted…