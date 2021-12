Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Octavian Jurma ii da dreptate secretarului de stat Raed Arafat in privința necesitații testarii celor care vin in Romania in luna decembrie. „De data aceasta dr. Raed Arafat are perfecta dreptate. Nu e cazul sa fim mai relaxați decat restul lumii. De altfel, este o masura care…

- Epidemiologul Octavian Jurma ii da dreptate lui Raed Arafat in privința testelor PCR pentru cei care vin in Romania in luna decembrie și spune ca o astfel de masura a fost anunțata și pentru intrarea in...

- Pentru a 5-a oara, Ana a fost declarata de Federația Internaționala de Scrima., cea mai buna spadasina a lumii! Medalia olimpica de argint de la Jocurile Tokyo 2020 a incheiat un sezon lung si greu, in plina pandemie. Ana a crezut intr-un vis și a luptat pentru el. Palmaresul impresionant al Anei, 3…

- In actuala conjunctura a pandemiei este prioritar "sa fie gasite toate persoanele care inca nu s-au vaccinat pentru a incerca sa le convingem sa se vaccineze", a declara joi Mike Ryan, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatati pentru situatii de urgenta, relateaza EFE. Aceasta sarcina trebuie…

- O cercetare intreprinsa de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, releva ca toate like-urile la o postare pe pagina lui Florin Cițu de vineri, 5 noiembrie, provin de la cetațeni din fostul spațiu sovietic sau din Vietnam. Este vorba despre o intervenție live de aproximativ 10 minute in care…

- Co-fondatorul Twitter Jack Dorsey considera ca inflatia va escalada in Statele Unite, el afirmand ca situatia se va agrava considerabil si se va extinde si in restul lumii, transmite CNBC preluat de news.ro ”Hiperinflatia va schimba totul. Se intampla”, a scris Dorsey pe Twitter, vineri noaptea.…

- Romania este SUB media mondiala de vaccinare anti-COVID: 30%, fața de 45% in restul lumii Romania este SUB media mondiala de vaccinare anti-COVID: 30%, fața de 45% in restul lumii „Ne-am batut joc de ce am avut in mana”, a declarat raed Arafat la DigiFM, joi dimineața, fiind intrebat daca puteam evita…

- Declaratie a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis Foto. presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Klaus Iohannis: "Buna seara, dragi români! Trist, dar adevarat. Cuvântul care caracterizeaza cel mai bine România de astazi este cuvântul…