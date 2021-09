Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea ca furnizorii de servicii sociale publici și privați sa fie obligați sa solicite personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni. Proiectul de OUG care ar urma sa modifice legea 55/2020 prevede…

- Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny” a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. In primul articol al ordonantei se arata ca valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in perioada 2021-2028…

- 18 organizații neguvernamentale și grupuri civice au cerut Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta prin care a fost aprobat Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Potrivit semnatarilor, adoptarea documentului…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca se simte "sicanat" de faptul ca ministrii USR PLUS nu au venit la sedinta de guvern, mentionand insa ca a fost "santajat" atunci cand i s-a spus ca nu va fi avizat PNDL 3 pana nu trece proiectul de desfiintare a Sectiei de Investigarea Infractiunilor din…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca nu crede ca Florin Cițu ii va demite pe miniștrii formațiunii, daca aceștia nu se vor prezenta la ședința de Guvern de vineri de la ora 16, cand ar trebui sa se adopte proiectul Anghel Saligny. USR PLUS a facut, practic, un pas in […] The…

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. Premierului Florin Cițu nu ii pasa de boicotul partenerilor de la USR PLUS și a decis sa cheme…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat ca cel mai mare filon de safire din lume, in valoare de peste 100 de milioane de dolari, a fost gasit accidental in curtea unei case din zona Ratnapura. Un comerciant de pietre prețioase din statul insular a spus ca piatra uriașa a fost descoperita in curtea casei…

- 256 de cereri de finanțare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, au fost depuse de tineri care au revenit in țara din strainatate pentru a-și dezvolta ferme in localitațile din care provin. Este vorba despre fonduri europene care ar urma sa fie alocate prin intermediul submasurii 6.1 – Diaspora…